Mit Austrian flogen mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im September 2018 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 1,408 Millionen Fluggäste zu, verglichen mit dem Vorjahresseptember ist das ein Plus von 6,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 7,2 Prozent auf 2,683 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 12,7 Prozent auf 2,276 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresseptember um 4,2 Prozentpunkte auf 84,9 Prozent.

Mit Austrian Airlines flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres 10,631 Millionen Fluggäste, was einem Wachstum von 8,2 Prozent entspricht.