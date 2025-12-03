Mit Austrian Airbus A320neo von Wien nach Dubai

Austrian Airlines Airbus A320neo (Foto: Austrian Airlines)

Am Montag war es definitiv nicht mehr zu übersehen: Der Flughafen Wien hat eine neue Direktverbindung nach Dubai.

Mit einem markanten „rot-weiß-roten“ Kick off feierte Austrian Airlines am Abend nach zehnjähriger Pause die Wiederaufnahme der Flugverbindung nach Dubai. Der sogenannte „Dubai-Deal“ – begrenzt auf den Zeitraum zwischen Anfang Dezember 2025 und Ende März 2026 mit wöchentlich fünf Verbindungen, bedient mit der A320neo-Flotte und hervorstechend durch attraktives Pricing – erfreut sich starker Nachfrage.

Gefeiert wurde schon den ganzen Tag über mit auffallenden Streuartikeln für alle Gäste des Flughafen Wiens – die kleinen „Köfferchen“ mit Mannerschnitten im Austrian-Airlines-Dubai-Style waren heiß begehrt. Am festlich geschmückten Gate G17 wurden die Gäste des Erstflugs OS89 – darunter zahlreiche Vertreter:innen der Tourismus-Branche sowie auch Fach- und Reisemedien – dann von Flughafen Wien Vorstand Julian Jäger sowie Austrian Airlines CEO Annette Mann nach dem obligatorischen Ribbon Cutting feierlich verabschiedet.

Flughafen-Wien Vorstand Julian Jäger: „Die Rückkehr der Dubai-Verbindung von Austrian Airlines bestätigt die starke Nachfrage nach Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten. Wir verzeichnen seit Jahren hohe Wachstumsraten in diese Region, und Dubai zählt zu den wichtigsten Destinationen für den österreichischen Markt – touristisch wie geschäftlich. Die Entscheidung unseres Home-Carriers unterstreicht seinen Wachstumskurs und ist ein wichtiges Signal – für den Flughafen Wien ebenso wie für den gesamten Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich.“

„Wir sagen immer: Ein Flugzeug gehört in die Luft! Wir probieren etwas Neues aus, fordern den Markt auch ein wenig heraus und nutzen die Kapazitäten unserer A320neo-Flotte im Winter bestmöglich aus. Wir haben uns mit dem Dubai-Deal auf ein spannendes Angebot eingelassen. Natürlich ist die Konkurrenz auf dieser Strecke stark und komfortabel. Dennoch zeigt die sehr zufriedenstellende Buchungslage, dass der Mix „schlanker Flieger, schlanker Preis“ ziehen“, so Austrian Airlines CEO Annette Mann.

Dubai-Deal überrascht Gäste mit stylischem Design und kleinen Annehmlichkeiten

Dass man statt mit Langstreckenjets samt Inflight-Entertainment nun mit dem Narrowbody A320neo die rund 4.250 km zwischen Wien und Dubai in Angriff nimmt, hat das Team „Customer Experience“ bei Austrian Airlines angespornt. Herausgekommen ist ein stimmiges, rundes Gesamtpaket mit „Sammlerpotenzial“: Es gibt in allen Buchungsklassen kuschelige Decken und Pölster, Hingucker und Sammlerobjekte sind die eigens entworfenen „Dubai“-Amenity Kits inklusive praktischer Halterung für alle gängigen Mobiltelefone sowie für „digital detox“ eigene Dubai-Rätselhefte mit attraktiven Gewinnspielen. Die bestens bestückte Austrian Melangerie – übrigens stammen 85% der Produkte hier aus Österreich – sorgt für das leibliche Wohl der Gäste an Bord. Auf das kostenlose „Pre-Order“-Service mit zusätzlich minus 10% auf alle vorab getätigten Speisenbestellungen sei für die rund fünfeinhalb Flugstunden hingewiesen.

Austrian Airlines