Mit Austrian Airbus A320neo nach Dubai

Austrian Airlines Airbus A320neo (Foto: Austrian Airlines)

Ab dem 1. Dezember 2025 wird Austrian Airlines fünf Mal pro Woche mit dem Airbus A320neo ab 314 Euro von Wien nach Dubai fliegen.

Ab dem 1. Dezember 2025 wird Austrian Airlines fünf Mal pro Woche mit dem Airbus A320neo ab 314 Euro von Wien nach Dubai fliegen.

Austrian Airlines wagt von Dezember 2025 bis März 2026 ein Experiment: Mit dem neuen „Dubai Deal" geht es fünf Mal pro Woche mit der A320neo-Flotte in die arabische Metropole – zu einem absoluten Bestpreis ab 314 EUR für Hin- und Rückflug. Möglich wird das durch mehr Kapazitäten im Winterflugplan der Mittelstreckenflotte.

„Ein Flugzeug in der Luft ist immer besser als eines am Boden – und wir wollen gleichzeitig unseren Gästen ein unschlagbares Angebot machen. Uns ist bewusst, dass es auf dieser Strecke starke, sehr komfortable Konkurrenz gibt. Aber mit Kapazitäten, die sonst im Winter einfach nur pausieren würden, können und wollen wir ruhig mal mutig sein, etwas Neues probieren und den Markt herausfordern“, so Austrian Airlines CEO Annette Mann.

Warum ein Experiment?

Schlanker Flieger, schlanker Preis: Statt mit Langstreckenjets wird die Strecke mit dem A320neo geflogen. Kein Inflight-Entertainment, dafür wird es zum Start im Dezember Möglichkeiten und Features geben, sich den Flug nach eigenen Vorlieben noch individueller zu gestalten: Austrian Airlines setzt dabei auf smarte Extras und kleine Besonderheiten an Bord, die den Flug dennoch zu einem Erlebnis machen sollen. Zum klaren Preisvorteil in der stärksten Reisezeit kommt noch das vielfach prämierte Austrian Airlines Servicekonzept inklusive der „Austrian Melangerie“ für die Verpflegung an Bord.

Begrenzte Testphase: Der „Dubai Deal“ läuft von Dezember 2025 bis März 2026 – ob daraus eine dauerhafte Verbindung wird, hängt vom Erfolg des Experiments ab.

Austrian Airlines erster Airbus A320neo (Foto: Austrian Airlines)

Flugzeiten

Die OS89 startet jeweils Montag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag um 18:55 Uhr in Wien, Ankunft in Dubai ist um 03:40 Uhr Ortszeit. Rückflug OS90 hebt um 06:05 Uhr in Dubai ab und landet um 09:25 Uhr in Wien.

Preisgestaltung

Economy Light ab 314 EUR (inkl. 8kg Handgepäck)

Economy Classic ab 374 EUR (inkl. 23kg Aufgabegepäck)

European Business Class ab 699 EUR (inkl. Do&Co Catering, zwei Hand- sowie zwei Aufgabegepäckstücke, Mittelsitz frei)

„Mit unserem „Dubai Deal“ wollen wir Dubai für preisbewusste Reisende attraktiv machen – egal ob für Shopping, Sightseeing oder einfach Sonne tanken. Ich bin mir sicher, dass auch der ein oder andere Meilenjäger die Strecke zum Jahresende nutzen wird. Das Experiment zeigt, dass man mit Mut und einem klaren Fokus auf das Wesentliche neue Wege gehen kann“, sagt Mann.

Wärme statt Wintergrau

Parallel baut Austrian Airlines im Winterflugplan auch die Kapazitäten zu Malé und Mauritius weiter aus und bietet wieder zweimal täglich Flüge nach Bangkok.

