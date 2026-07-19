Mit AnimaWings von Wien nach Cluj-Napoca

Airbus A220-300 AnimaWings (Foto: AnimaWings)

AnimaWings feiert Premiere am Flughafen Wien: Mit dem Erstflug verbindet die rumänische Fluggesellschaft Wien ab sofort zweimal wöchentlich nonstop mit Cluj-Napoca.

AnimaWings verbindet ab sofort Wien mit Cluj-Napoca mit zwei wöchentlichen Flügen (jeweils dienstags und freitags). Der Abflug findet um 6:50 Uhr in Cluj statt, mit Ankunft in Wien um 7:20 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 8:00 Uhr mit Ankunft um 10:20 Uhr in Cluj. Geflogen wird mit einem modernen Airbus A220-300. Mit Beginn des Winterflugplans 2026 wird das Angebot auf drei wöchentliche Flüge ausgebaut.

Geflogen wird jeweils dienstags und freitags mit einem modernen Airbus A220-300. Die neue Verbindung erweitert das Streckennetz des Flughafen Wien um eine attraktive Destination in Rumänien und stärkt die Anbindung an eine der dynamischsten Regionen Osteuropas. Mit Beginn des Winterflugplans 2026 wird das Angebot auf drei wöchentliche Flüge ausgebaut.

Mit AnimaWings begrüßen wir eine neue Airline am Flughafen Wien und stärken unser Destinationsangebot in Osteuropa um eine attraktive Direktverbindung. Cluj-Napoca verbindet wirtschaftliche Dynamik mit einer lebendigen Kultur- und Kreativszene und ist damit ein spannendes Reiseziel für Geschäfts- und Freizeitreisende. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AnimaWings und heißen die Airline herzlich bei uns willkommen!,

so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Cluj-Napoca zählt zu den dynamischsten Wirtschafts- und Innovationszentren Rumäniens, während Wien als europäische Metropole eine bedeutende Rolle für Wirtschaft, internationale Vernetzung und Tourismus einnimmt. Mit der Einführung dieser Direktverbindung reagieren wir auf die anhaltend hohe Nachfrage von Unternehmen, der rumänischen Community im Ausland sowie von Reisenden, die effiziente Full-Service-Verbindungen ab regionalen Flughäfen schätzen. Gleichzeitig unterstreicht die neue Strecke unser Engagement, Direktverbindungen von den regionalen Zentren Rumäniens zu den wichtigsten europäischen Wirtschaftsmetropolen auszubauen,

sagt Marius Pandel, CEO und Mitgründer von AnimaWings.

Cluj-Napoca: Jung, kreativ und voller Geschichte

Cluj-Napoca begeistert mit einer außergewöhnlichen Mischung aus historischem Charme, moderner Kreativszene und beeindruckender Natur. Die lebendige Universitätsstadt lockt mit gemütlichen Cafés, trendigen Restaurants, Festivals und einem pulsierenden Nachtleben – und gilt längst als einer der spannendsten City-Trip-Geheimtipps Osteuropas. Gleichzeitig ist Cluj der perfekte Ausgangspunkt, um die faszinierende Region Transsilvanien zu entdecken: mittelalterliche Städte, die eindrucksvolle Landschaft der Karpaten und die weltbekannten Legenden rund um Dracula verleihen der Region ihre besondere Atmosphäre. Nur rund 30 Kilometer von Cluj entfernt befindet sich mit der Salina Turda zudem eine der außergewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten Europas – eine spektakuläre ehemalige Salzmine mit unterirdischem Riesenrad, Bootsfahrten und riesigen Kavernen tief unter der Erde.

Über AnimaWings

AnimaWings ist eine 100-prozentige rumänische Fluggesellschaft, die 2020 von den Gründern des Reiseveranstalters Christian Tour ins Leben gerufen wurde. Mit einem erfahrenen Team bietet die Airline komfortable Linien- und Charterflüge und setzt dabei auf höchste Standards bei Sicherheit und Effizienz. Die Fluggesellschaft befindet sich derzeit auf einem starken Wachstumskurs und betreibt die modernste Flotte der rumänischen Luftfahrt. Aktuell umfasst die Flotte acht moderne Airbus-Flugzeuge, darunter sechs Airbus A220-300, die innerhalb der vergangenen 24 Monate direkt ab Werk ausgeliefert wurden. Bis Ende 2027 soll die Flotte im Rahmen des Unternehmenswachstums auf 14 Flugzeuge erweitert werden. Die Flugzeuge verfügen je nach Typ über 137 bis 180 Sitzplätze und bieten mit Business Class, Premium Economy und Economy Class drei Reiseklassen nach einem umfassenden Full-Service-Konzept. Weitere Informationen zu AnimaWings und Buchungsmöglichkeiten gibt es unter www.animawings.com.