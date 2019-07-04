Mit American von München nach Dallas

Boeing 787-8 American Airlines startet in München (Foto: Flughafen München)

American Airlines baut ihr Langstreckenangebot ab München weiter aus, die Airline fliegt neu täglich mit einer Boeing 787-8 nach Dallas.

In Deutschland verbinden Dallas immer noch viele mit der gleichnamigen Fernsehserie aus den 1980er Jahren – doch die Metropole im Süden der USA bietet viel mehr: Erfolgreiche Sportteams wie die Dallas Mavericks (Basketball) oder die Dallas Cowboys (Football), authentischen Westernchic und weite Landschaften. American Airlines verbindet München nun täglich mit ihrem wichtigsten Drehkreuz. In Dallas haben Passagiere Anschluss an 174 Ziele in 44 Staaten der USA. Hinzu kommen Verbindungen zu 40 Zielen.