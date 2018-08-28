Mit American von München nach Dallas

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

American Airlines wird saisonal vom 06. Juni 2019 bis 26. Oktober 2019 täglich von München nach Dallas fliegen.

Die Strecke wird mit modernem Fluggerät vom Typ Boeing 787-800 (Dreamliner) bedient. Der Flug startet in München um 10:55 Uhr, die Landung erfolgt in Dallas um 15:00 Uhr. Der Rückflug startet in Texas um 15:10 Uhr, Ankunft in München am nächsten Morgen um 08:00 Uhr. Darüber hinaus kündigt American Airlines an, die bestehende ganzjährige Verbindung von München nach Philadelphia ab dem 31. März 2019 einzustellen und stattdessen Charlotte anzufliegen. Der Abflug in München ist dann täglich um 09:30 Uhr, die Ankunft in Charlotte ist für 13:40 Uhr geplant.

Der Rückflug aus South Carolina kommt am nächsten Tag um 07:30 Uhr in München an. Die beiden neuen USA-Strecken bieten Fluggästen Zugang zu den beiden größten Drehkreuzen von American Airlines und garantieren beste Umsteigeverbindungen nach Nord-, Mittel- und Südamerika inklusive der Karibik und Hawaii. Die neuen Flüge sind ab dem 27. August 2018 buchbar.

Flughafen München