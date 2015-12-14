Mit American flogen mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat November 2015 15,843 Millionen Fluggäste, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von 4,3 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,2 Prozent auf 20,763 Milliarden Sitzplatzmeilen zurück gefahren. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 4,3 Prozent auf 16,857 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im November 2015 um 3,5 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 2,4 Prozent auf 195,696 Millionen Tonnen Meilen abgeschwächt.

Mit American flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 184,783 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,2 Prozent.

American Airlines ist weltweit die grösste Fluggesellschaft und Entstand vor zwei Jahren aus dem Zusammenschluss von American Airlines und US Airways.