Mit American flogen mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat September 2015 16,023 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Zunahme von 5,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,7 Prozent auf 21,856 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 7,2 Prozent auf 18,066 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines hat sich die Auslastung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 2,7 Prozentpunkte auf 82,7 Prozent verbessert. Die Frachtleistung ist um 3,1 Prozent auf 188 Millionen Tonnenmeilen angewachsen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American 151,715 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,8 Prozent.