Mit American Airlines flogen weniger Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat September 2012 8,279 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Abnahme von 3,9 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 3,4 Prozentpunkte auf 13,263 Milliarden Sitzplatzmeilen verkleinert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 2,8 Prozentpunkte auf 10,758 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im September von 80,7 auf 81,1 Prozent um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. Die Frachtleistung ist um 8,3 Prozentpunkte auf 136.463 Millionen Tonnenmeilen zurück gegangen. In den ersten neuen Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American 81,479 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 0,8 Prozentpunkten.