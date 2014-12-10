Mit American Airlines flogen mehr Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat November 2014 15,196 Millionen Fluggäste, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von 0,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,9 Prozent auf 20,809 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,5 Prozent auf 16,162 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines ist die Auslastung im November 2014 von 78,8 auf 77,7 Prozent um 1,1 Prozentpunkte gesunken. Die Frachtleistung hat sich um 1,1 Prozent auf 200,5 Millionen Tonnen Meilen verschlechtert. Mit American flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 180,855 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 1,9 Prozent.