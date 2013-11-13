Mit American Airlines flogen mehr Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Oktober 2013 9,188 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Zunahme von 4,6 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 4,3 Prozent auf 14,072 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 4,4 Prozent auf 11,596 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Oktober von 82,3 auf 82,4 Prozent um 0,1 Prozentpunkte angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 18,6 Prozent auf 167,881 Millionen Tonnenmeilen verbessert. In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American 91,153 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 0,9 Prozent.