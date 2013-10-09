Mit American Airlines flogen mehr Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat September 2013 8,409 Millionen Fluggäste, gegenüber der gleichen Vorjahresperiode entspricht dies einer Zunahme von 1,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,9 Prozent auf 13,519 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,3 Prozent auf 10,908 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im September von 81,1 auf 80,7 Prozent um 0,4 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Frachtleistung ist um 7,5 Prozent auf 146.690 Millionen Tonnenmeilen gewachsen. In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American 81,965 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 0,5 Prozent.