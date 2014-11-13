Mit Allegiant flogen mehr Passagiere

Der Nischencarrier aus Las Vegas konnte im Oktober 2014 607.468 Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresoktober einer Zunahme von 25,9 Prozent.

Gegenüber dem Vorjahresoktober hat Allegiant Air das Angebot um 22,9 Prozent auf 653 Millionen Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 22,9 Prozent auf 561 Millionen Sitzplatzmeilen verbessert. Die durchschnittliche Auslastung blieb mit 85,8 Prozent konstant.

Die Airlines aus Las Vegas betreibt mit 1800 Mitarbeitern eine Flotte von rund 53 Maschinen aus der MD-80 Familie, sechs Boeing 757 und 11 Flugzeugen aus der A320 Familie.