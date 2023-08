Mit Airbus A380 noch komfortabel nach Singapur

Ab dem 20. September können sich Reisende mit Singapore Airlines auf noch mehr Exklusivität in der Business Class freuen, denn ab diesem Tag bedient eine brandneue A380 mit einem neuen exklusiven Business Class-Upperdeck täglich die Strecke Zürich Singapu

Die neue A380, die erstmals in Europa nach Zürich eingesetzt wird, wird insgesamt 409 Sitze anbieten, 88 Sitze weniger als die erste A380 Version, die Singapore Airlines als erste Airline seit Oktober 2007 im Einsatz hat. So wird die neue A380 weiterhin 12 Suiten offerieren, dafür aber nur 311 statt früher 399 Economy Sitze. Sämtliche Economy Sitze befinden sich im Main Deck, es entfallen die 88 Sitze, die in der früheren A380 Version im Upper Deck zu finden waren. Dadurch entsteht die neue, exklusive Business Class. Die neue Kabinenkonfiguration bietet 26 zusätzliche Business Class-Sitze in der oberen Etage. Insgesamt laden neu 86 Business Class-Sitze statt früher 60 zu einer äusserst entspannten und komfortablen Reise ein. Dank der Aufteilung in mehrere Compartments wird Privatsphäre gross geschrieben. Die erweiterte Business Class wurde geschaffen, weil oftmals die Nachfrage das Angebot überschritten hat. Zürich darf sich jetzt als Pionier der neuen A380 fühlen! Mehr Sitze in der Business Class, mehr Exklusivität, keine Einschränkungen der Privatsphäre und genauso guten Service und Komfort. 26 mehr Business Class-Reisende können sich auf die kulinarische Köstlichkeiten, den Bordservice von dem sogar andere Fluggesellschaften sprechen und die unzähligen Unterhaltungsmöglichekeiten von KrisWorld, dem On-Demand-Bordunterhaltungssystem freuen und wenn es Zeit zum schlafen ist, verwandelt unser Kabinenpersonal den 86 cm breiten Sitz, den grössten seiner Klasse in ein komplett flaches Bett für einen ultimativen Schlafkomfort.