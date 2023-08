Mit Airbus A321 LR von Air Transat nach Südamerika

Air Transat Airbus A321 LR (Foto: Air Transat)

Die kanadische Fluggesellschaft Air Transat wird ab Ende Dezember 2023 von Toronto und Montreal aus mit Maschinen vom Typ Airbus A321 LR nach Peru verkehren.

Mit diesem Schritt baut der Ferienflieger aus Kanada das Angebot nach Lateinamerika weiter aus. Ab Ende Dezember 2023 wird Air Transat ab Toronto und Montreal neu nach Lima in Peru fliegen. Die Flüge von Toronto nach Lima werden vom 20. Dezember 2023 bis zum 24. April 2024 zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und samstags, durchgeführt. Der Linienflug von Montreal nach Lima wird vom 22. Dezember bis zum 26. April einmal wöchentlich, jeweils freitags, durchgeführt.

Diese beiden Strecken werden mit dem Airbus A321LR der Fluggesellschaft bedient. Der Airbus A321LR von Air Transat bieten Platz für 199 Passagiere in einer Zweiklassenkonfiguration, darunter 12 Liegesitze in der Clubklasse und 187 Standardsitze in der Economyklasse. Air Transat verfügt momentan über vierzehn Airbus A321LR und erwartet noch drei weitere Maschinen dieses Typs.