Mit Air Transat von London nach Ottawa

Air Transat Airbus A321 LR (Foto: Air Transat)

Air Transat hat die ersten Direktflüge zwischen dem Flughafen London Gatwick und Ottawa aufgenommen und erweitert damit das Langstreckennetz des Flughafens nach Kanada.

Die neue saisonale Verbindung startete am Freitag, den 15. Mai 2026, und wird bis zum 23. Oktober 2026 dreimal wöchentlich angeboten. Die Flüge finden jeweils sonntags, dienstags und freitags statt und dauern etwa 7 Stunden und 15 Minuten.

Abflüge von London Gatwick erfolgen um 09:40 Uhr, Ankunft in Ottawa um 12:40 Uhr Ortszeit. Rückflüge starten um 19:40 Uhr in Ottawa und landen am folgenden Morgen um 07:55 Uhr wieder in Großbritannien. Die Flüge werden mit einem Airbus A321LR durchgeführt.

Die Strecke profitiert zudem von der Partnerschaft von Air Transat mit Porter Airlines, die Anschlussflüge von Ottawa zu Zielen in ganz Kanada und ausgewählten Städten in den Vereinigten Staaten ermöglicht.