Mit Air Malta wieder nach Hamburg

Air Malta Airbus A320 (Foto: Air Malta)

Air Malta kehrt nach einer Pause zum Hamburg Airport zurück, ab dem Winterflugplan wird die Linie von Malta nach Hamburg wieder angeboten.

Ab dem 28. Oktober 2020 wird die Fluggesellschaft zweimal pro Woche jeweils mittwochs und samstags die Insel Malta ansteuern. Damit können die norddeutschen Passagiere nun auch wieder im Winter direkt auf die Mittelmeerinsel fliegen. Air Malta hatte Hamburg bereits früher mit Malta verbunden, hatte sich im Jahr 2019 jedoch vorübergehend vom Hamburger Flughafen zurückgezogen. Geflogen wird die neue Strecke mit modernen Maschinen des Typs Airbus A319/20.

Der Inselstaat Malta liegt im Mittelmeer zwischen Sizilien und Nordafrika und besteht aus den Inseln Malta, Gozo, Comino sowie weiteren unbewohnten Kleinstinseln. Aufgrund des mediterranen Klimas ist Malta sowohl im Sommer als auch im Winter ein beliebtes Urlaubs- und Kulturziel bei Touristen. Punkten kann das Archipel vor allem durch zahlreiche Buchten, die zum Baden, Wassersport und Schnorcheln einladen, sowie mit einer abwechslungsreichen Kultur, die gleichermaßen von den Römern, Mauren, Franzosen, Briten und dem Johanniterorden geprägt wurde und damit in Europa einzigartig ist. Valletta, die Hauptstadt der Insel Malta, gehört als gesamte Stadt zum UNESCO Weltkulturerbe. Auch für Sprachreisen ist Malta ein beliebtes Ziel, denn neben Maltesisch ist auch Englisch Amtssprache auf der Mittelmeerinsel.