Mit Air France von Nürnberg nach Paris

ATR 72-600 Hop! (Foto: ATR)

Air France nimmt ab dem 25. Juni die Strecke von Nürnberg nach Paris wieder auf, vorerst wird die Linie zwei- bis viermal pro Woche bedient.

Passagiere aus der Region Nürnberg können ab Morgen mit einem Flug nach Paris-Charles de Gaulle wieder über den grossen Drehkreuzflughafen das weltweite Streckennetz von Air France erreichen.

Vom 25. Juni bis zum 12. Juli 2021 fliegt Air France zwei- bis viermal pro Woche von Nürnberg nach Paris. Ab 12. Juli startet sie fünfmal wöchentlich von Nordbayern in die französische Hauptstadt.

Air France verbindet eine lange Tradition mit dem Albrecht Dürer Airport Nürnberg. Im Oktober 1958 landete mit der Caravelle der französischen Airline erstmals ein „richtiges Düsenflugzeug“ auf dem Airport in Franken. Am 21. Juli 1986 besuchte sogar die legendäre Concorde aus Paris kommend unter dem Beisein von über 20.000 Schaulustigen die Metropolregion Nürnberg.

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