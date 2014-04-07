Mit Air France nach Brasilia
07.04.2014 BGRO
Air France hat Brasilia in den Sommerflugplan aufgenommen. Die Hauptstadt Brasiliens wird dreimal pro Woche mit einer Boeing B777-200 von Paris Charles de Gaulle aus angeflogen.Mit Brasilia nimmt Air France die dritte Destination in Brasilien in ihr Streckennetz auf. Von Brasilia aus haben die Air France Kunden Anschluss an das innerbrasilianische Streckennetz des Partners GOL. Air France Flug AF0520 startet montags, mittwochs und freitags jeweils um 13 Uhr 30 in Paris Charles de Gaulle und erreicht Brasilia um 19 Uhr 15 Uhr. AF0515 verlässt Brasilia um 22 Uhr 40 mit Ankunft um 14 Uhr 20 am Folgetag in Paris Charles de Gaulle.