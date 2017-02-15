Mit Air Dolomiti von München nach Bologna

Air Dolomiti Embraer 195 (Foto: Air Dolomiti)

Die Entfernung zwischen München und Bologna wird dank Air Dolomiti, italienische Fluggesellschaft der Lufthansa Gruppe, immer geringer.

Ab dem 26. März bietet Air Dolomiti eine neue Verbindung auf dieser Strecke an, welche die beiden Städte noch besser für Reisende miteinander verbindet.

Die neuen Verbindungen ergänzen die vier own business Flüge, die bereits von Air Dolomiti durchgeführt werden. Somit wird eine Rückreise nach München in den Abendstunden ermöglicht, was insbesondere für Geschäftsreisende, die am selben Tag wieder zurückfliegen müssen, sehr praktisch ist. Die zusätzliche Verbindung ist mittwochs, donnerstags und freitags verfügbar, vom Flughafen Bologna können die Passagiere um 20:20 Uhr den Rückflug mit Landung in München um 21:25 Uhr nutzen.

Bologna, eine der schönsten mittelalterlichen Städte Italiens, welche die älteste Universität Europas beherbergt, rückt somit noch ein Stückchen näher an die bayerische Hauptstadt heran. Unsere Angebotserweiterung bietet die Möglichkeit einer späteren Rückkehr am Abend, besonders nützlich für Reisende, die am gleichen Tag wieder zurückfliegen müssen. Air Dolomiti bringt Sie von München nach Bologna innerhalb von nur einer Stunde: ideal für Geschäftsreisende, aber auch für alle, die die italienische Kunst- und Kulturstadt entdecken möchten.

Eine Zusammenfassung der Flugzeiten:

Von München zum Flughafen Marconi Bologna

EN 8238 08:20 – 09:20 täglich

EN 8240 11:45 – 12:45 täglich

EN 8242 15:05 – 16:05 täglich

EN 8244 18:45 – 19:45 täglich

EN 8246 22:10 – 23:10 NEU! Mittwoch, Donnerstag, Freitag

Vom Flughafen Marconi Bologna nach München

EN 8245 06:35 – 07:40 täglich

EN 8239 09:55 – 11:00 täglich

EN 8241 13:20 – 14:25 täglich

EN 8243 16:40 – 17:45 täglich

EN 8247 20:20 – 21:25 NEU! Mittwoch, Donnerstag, Freitag

Alle Passagiere können zwischen dem Light-, Plus-, oder Emotion-Tarif wählen und sich die für die eigenen Bedürfnisse am besten geeignete Option aussuchen, ab 61€ one way all inclusive. Dieser Tarif ist limitiert verfügbar.

Der Flug von München ermöglicht es, Bologna zu erreichen. Nicht nur zu beruflichen Zwecken, sondern auch für tolle Stadtaufenthalte. Die Hauptstadt der Region Emilia-Romagna beherbergt auch großartige Museen, wie das MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna. Hier kann man italienische Kunstgeschichte bis in die Gegenwart bestaunen. Die Gärten und Parks der Stadt, zum Beispiel die Giardini Margherita im englischen Stil, eignen sich für Naturliebhaber und zur Entspannung zwischendurch.

Für weitere Informationen über die Tarife und Zeiten, wenden Sie sich bitte an das Sales Center Air Dolomiti unter dieser Nummer: 089 97 58 0497 (Beratung auf Deutsch). Besuchen sie auch die Homepage www.airdolomiti.de oder wenden Sie sich direkt an Ihre Reiseagentur.

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Air Dolomiti