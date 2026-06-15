Mit Air Corsica von München nach Ajaccio

Air Corsica Airbus A320 (Foto: Air Corsica)

Seit dem 11. Juni 2026 verbindet die französische Fluggesellschaft Air Corsica den Münchner Flughafen mit Ajaccio auf Korsika.

Bis Ende September finden die Flüge jeweils donnerstags und sonntags mit einem Airbus A320 statt. Der Flughafen München ist der einzige deutsche Airport, von dem aus es Linienflüge nach Ajaccio gibt. Ab dem 28. Juni ergänzt Air Corsica das Angebot um eine weitere Verbindung nach Calvi, die einmal wöchentlich sonntags angeboten wird.

Damit erweitert der Flughafen München sein Streckennetz zu einer der beliebtesten Mittelmeerinseln um zwei attraktive Urlaubsziele. Zur Feier des Erstflugs wurden die Passagiere am Gate mit Lebkuchenherzen begrüßt.

Korsika zählt mit seiner Mischung aus Mittelmeerstränden, Berglandschaften und historischen Städten zu den beliebtesten Urlaubszielen Frankreichs. Ajaccio, die Geburtsstadt Napoleons, verbindet mediterranes Flair mit einer lebendigen Altstadt und zahlreichen kulturellen Sehenswürdigkeiten. Calvi im Nordwesten der Insel begeistert mit seiner historischen Zitadelle, langen Sandstränden und der Lage zwischen Meer und Bergen.