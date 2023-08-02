Mit Air China von München nach Peking

Air China Boeing 777-300ER München (Foto: Flughafen München)

Nach über drei Jahren Pause ist auch der letzte asiatische Langstrecken-Carrier nach der Pandemie wieder zum Münchner Flughafen zurückgekehrt, Air China fliegt wieder nach Peking.

Seit dem ersten August 2023 bietet Air China wieder täglich Flüge zwischen Bayerns Tor zur Welt und der chinesischen Hauptstadt Peking an. Zum Einsatz kommen moderne Langstrecken-Flugzeuge vom Typ Boeing B777-300ER.

Air China nach Erstflug vom 1. August 2023 in München (Foto: Flughafen München)

Zum Comeback gab es bei der Ankunft und beim Abflug der Maschinen für alle Fluggäste Lebkuchenherzen. Der letzte Passagierflug zwischen München und Peking fand vor dem grossen Corona Ausbruch am 23. März 2020 statt.