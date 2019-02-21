Mit Air China flogen mehr Passagiere

Air China first Boeing 787-9 (Foto: Boeing)

Air China konnte im Januar 2019 insgesamt 9,157 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 11,3 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Januar um 10,9 Prozent auf 18,931 Milliarden angewachsen, die Kapazität wurde um 9,4 Prozent auf 23,689 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent verbessert.

Die Frachttonnagen sind um zwei Prozent auf 128.179 Tonnen leicht angewachsen.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2018 insgesamt 109,729 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von acht Prozent.