Mit Air China flogen mehr Passagiere

Boeing 747-8I Air China (Foto: Boeing)

Air China konnte im Januar 2018 insgesamt 8,503 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 2,1 Prozent.

Die verkauften Sitzplatzkilometer sind im Januar um vier Prozent auf 17,468 Milliarden angewachsen, die Kapazität wurde um 7,6 Prozent auf 22,116 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent verschlechtert.

Die Frachttonnagen sind um 13,6 Prozent auf 165.130 Tonnen stark angewachsen.

Mit Air China flogen im Berichtsjahr 2017 insgesamt 101,578 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent.