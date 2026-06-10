Mit Air Canada von Toronto nach Budapest

Air Canada Boeing 787 (Foto: Air Canada)

Air Canada hat die Direktflüge zwischen Toronto und Budapest wieder aufgenommen und bietet im Sommer 2026 fünf wöchentliche Verbindungen an.

Die Verbindung wird vom 6. Juni bis zum 24. Oktober mit einer Boeing 787-9 Dreamliner bedient und bietet neben Economy Class Sitzen auch Business Class und Premium Economy Class Plätze an.

Die Route stärkt Ungarns Langstreckenanbindung nach Nordamerika und bietet in der Sommersaison fast 48.000 Sitzplätze an. Passagiere aus Budapest erreichen in rund neun Stunden direkt Kanadas größte Stadt. Über den Flughafen Toronto Pearson erhalten Fluggäste Zugang zum umfangreichen Streckennetz von Air Canada in Kanada, den USA, der Karibik, Hawaii, Lateinamerika und Südamerika.

Die Fluggesellschaft Air Canada erwartet eine starke Nachfrage auf der Strecke, die Airline transportiert jährlich fast 90.000 Reisende zwischen Ungarn und Kanada. Es wird erwartet, dass die saisonale Linie für Freizeitreisende, Flusskreuzfahrtpassagiere, Besucher, die Freunde und Verwandte besuchen, Geschäftsreisende sowie den MICE-Sektor (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) attraktiv sein wird.