Mit Air Canada von Berlin nach Montréal

Air Canada Boeing 777-300ER (Foto: Air Canada)

Air Canada nimmt im Sommer eine neue Langstreckenverbindung zum BER auf. Zwischen dem 03. Juli und 11. Oktober 2026 verbindet die Fluggesellschaft die Hauptstadtregion nonstop mit Montréal, der zweitgrößten Stadt Kanadas.

Dreimal pro Woche, jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag, hebt die größte kanadische Fluggesellschaft dann am BER in Richtung Kanada ab. Über das Drehkreuz in Montréal bietet Air Canada zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten innerhalb Nordamerikas.

Air Canada fliegt die Strecke mit einem Airbus A321 XLR (Extra Long Range). Dieses moderne und effiziente Flugzeugmodell kommt erstmals am BER zum Einsatz. Es verfügt über 182 Sitzplätze, davon 14 in der Business Class und 168 in der Economy Class. Die Flugzeit vom BER beträgt 8 Stunden und 40 Minuten, in der Gegenrichtung ist es eine Stunde weniger.

“Wir freuen uns sehr, mit Air Canada eine weltweit renommierte Airline für den BER zu gewinnen. Zugleich kommt zum ersten Mal der neue Airbus A321 XLR in Deutschland und am BER im Liniendienst zum Einsatz. Dieser Flugzeugtyp ermöglicht es, Verbindungen auf der Langstrecke mit großer Effizienz zu bedienen. Darin liegt eine große Chance für den Ausbau der Konnektivität der Hauptstadtregion“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. “ Montréal bietet Reisenden zudem attraktive Erlebnis- und Urlaubsmöglichkeiten in ein touristisch besonders interessantes Land und eine Vielzahl von Anschlussverbindungen.“

„Wir freuen uns sehr, diese neue Flugverbindung nach Berlin, einer pulsierenden und innovativen Hauptstadt im Herzen Europas, anzukündigen. Dies spiegelt unser kontinuierliches Engagement für die Stärkung der Beziehungen zwischen Deutschland und Kanada wider und bietet unseren Kunden mehr Reisemöglichkeiten“, sagt Jean-Christophe Herault, Regional Sales Manager für Deutschland, die Schweiz und Österreich. „Mit diesem neuen Service, der mit unseren brandneuen A321 XLR-Flugzeugen durchgeführt wird, können Reisende vom gesamten Streckennetz von Air Canada in Kanada, den Vereinigten Staaten und darüber hinaus profitieren.“

FBB