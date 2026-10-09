Mit Air Cairo von Graz nach Hurghada

AirCairo Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Bis zu zweimal pro Woche werden von Air Cairo im kommenden Sommer ab dem Flughafen Graz Direktflüge ans Rote Meer angeboten.

Ab dem 1. April 2027, somit zum Beginn des Sommerflugplans, übernimmt die ägyptische Fluglinie Air Cairo in Zusammenarbeit mit SunExpress Airlines die Flüge zwischen Hurghada und Graz. Zunächst einmal wöchentlich jeden Donnerstag, während der Sommersaison vom 5. Juli bis zum 6. September mit zwei wöchentlichen Rotationen auch montags.

„Hurghada gehört aufgrund der vielen Sonnentage und den vielseitigen Aktivitätsmöglichkeiten ganzjährig zu den beliebtesten Strecken ab Graz“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport, „wir freuen uns daher sehr, dass wir nun auch für den kommenden Sommer wieder Partner für diese Flugverbindung gefunden haben.“

Seit 2021 besteht eine erfolgreiche Vertriebs-Partnerschaft zwischen SunExpress Airlines und Air Cairo:

SunExpress Airlines hat das erfolgreiche Partnerschaftmodell mit Air Cairo auf- und ausgebaut und übernimmt darin alle kommerziellen Aufgaben wie Streckenplanung, Vertrieb, Marketing und Revenue Management. Air Cairo ist für den operativen Flugbetrieb und den Onboard-Service verantwortlich.

Flüge können über www.sunexpress.com in Reisebüros oder bei renommierten Reiseveranstaltern gebucht werden.

„Wir freuen uns, dass Reisende aus Graz und der Steiermark im kommenden Sommer neben unserem umfangreichen Antalya-Programm mit SunExpress künftig auch von der Direktverbindung unseres Partners Air Cairo nach Hurghada profitieren. Damit erweitern wir gemeinsam das touristische Angebot und schaffen attraktive Reisemöglichkeiten“, sagt Helmut Wölfel, Commercial Director bei SunExpress Airlines.

Hier finden Sie weiterführende Informationen zur Partnerschaft zwischen Air Cairo und SunExpress: SunExpress - SunExpress und AirCairo verlängern erfolgreiche Vertriebspartnerschaft um weitere drei Jahre

Hurghada und das Rote Meer:

Hurghada und seine Umgebung sind bei Urlaubsreisenden nicht nur wegen der mehr als 300 Sonnentage im Jahr beliebt. Das große Angebot an Wassersportmöglichkeiten, die artenreiche Unterwasserwelt mit farbenfrohen Korallen und Fischen, mit Glück auch Schildkröten und Delphinen, machen ganz besondere Erlebnisse möglich. Die ganz im Gegensatz dazu stehende Wüstenlandschaft kann bei verschiedenen Ausflügen, ob mit dem Kamel, Auto oder Quad erkundet werden. Und wem es nach etwas Kultur ist, der kann das erst im Jahr 2020 eröffnete Ägyptische Museum in Hurghada besuchen, das Exponate von den alten Ägyptern bis in die Neuzeit zeigt oder gleich einen Ausflug zu den berühmten Tempelanlagen von Karnak und Luxor unternehmen.