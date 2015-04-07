Mit Air Astana zum Marathon in die kasachische Hauptstadt

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Am 13. September 2015 findet erstmals der BKS Air Astana Marathon statt – Package mit Flug und zwei Übernachtungen buchbar ab 740 Euro pro Person.

Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Kasachstans, Air Astana, sorgt am 13. September 2015 gemeinsam mit der British-Kazakh Society (BKS) für ein sportliches Highlight in der Hauptstadt Kasachstans. In Astana findet dann zum ersten Mal der BKS Air Astana Marathon statt – und zwar für einen guten Zweck. Die Startgebühren und Spenden kommen der Wohltätigkeitsstiftung „AYALA“ zur Gute, die sich für soziale Projekte in Kasachstan einsetzt. Die Fluggesellschaft, die bereits in der Vergangenheit Laufveranstaltungen in Astana, Almaty und London unterstütze, um Spenden für karitative Projekte zu sammeln, ist auch diesmal Hauptsponsor des Marathons. Läufer können sich für die komplette Distanz (42 Kilometer) oder für einen Halb-Marathon (21 Kilometer) anmelden. Die Strecke führt an den Sehenswürdigkeiten der ultramodernen Hauptstadt vorbei, beispielsweise am Khan Shatyr, dem imposanten Shopping und Entertainment Center gebaut von Star-Architekt Norman Foster.

Spezielles Marathon-Package ab dem Flughafen Frankfurt

Sportbegeisterte können beim Marathon mitlaufen oder einfach nur zum Zuschauen in die sehenswerte Metropole Astana reisen. Air Astana bietet ab Frankfurt am Main ein spezielles Package zum Marathon an. Am Freitag vor dem Marathon geht es in der Economy Class von Frankfurt nach Astana, mit Landung am frühen Samstagmorgen. Nach dem Early Check-in in einem der Vier- oder Fünf-Sterne Hotels ist genug Zeit, sich die Sehenswürdigkeiten Astanas bei einer Stadtrundfahrt anzuschauen, bevor dann am 13. September der Startschuss für den Marathon fällt. Wenn es am 14. September wieder Richtung Deutschland geht, bleibt zuvor noch etwas Zeit zum Einkaufen oder die Stadt weiter zu erkunden. Das Air Astana Marathon Package ist buchbar ab 740 Euro pro Person, inklusive zwei Übernachtungen mit Early Check-in am 12. September, Transfer Airport-Hotel-Airport, vierstündige

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