Mit Air Astana zu Kasachstans spirituellen Schätzen

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Eine Reise durch die eindrucksvolle Kulturlandschaft am Kaspischen Meer, mit Air Astana nonstop von Frankfurt nach Kasachstan.

Die fünf heiligen Felsmoscheen Beket-Ata, Shopan-Ata, Karaman-Ata, Shakpak-Ata und Sultan-Epe im Westen Kasachstans wurden kürzlich in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Die aus dem 12. bis 18. Jahrhundert stammenden sakralen Stätten von Mangghystau wurden in natürlichen Höhlen und steilen Felswänden errichtet oder in den Boden der Halbwüstenlandschaft gegraben. Von kleineren Bauwerken bis hin zu komplexeren Anlagen umfassen sie Friedhöfe, Gräber, Wasserquellen, Wege sowie als Heiligtümer verehrte Bäume. Die auch als „unterirdische Moscheen“ bezeichneten UNESCO-Neuzugänge erstrecken sich über eine rund 350 Kilometer lange Linie vom Kaspischen Meer Richtung Osten. Besucher gelangen mit der renommierten Fluggesellschaft Air Astana nonstop ab Deutschland in die großen kasachischen Metropolen und von dort aus täglich weiter zu den Kulturerbestätten.

Sultan-Epe. General view (Foto: RSE Kazrestavratsiya MKI RK)

Zwischen Sufismus und nomadischen Traditionen

Über Jahrhunderte hinweg waren die Felsmoscheen historische Pilgerziele und sind heute wichtige Zeugnisse des Sufismus. Als mystische Strömung des Islams konzentriert sich der Sufismus auf die innere Gotteserfahrung, die Liebe zu Gott sowie die Loslösung von weltlichen Bedingungen. Zugleich symbolisieren die Stätten die Verbindung mit den nomadischen Traditionen des Landes, die von der Verehrung der Vorfahren und der Natur geprägt sind.

Shakpak-Ata. Interior (Foto: RSE Kazrestavratsiya MKI RK)

Schutz für die bedeutendsten Schätze weltweit

Die UNESCO setzt sich für den Erhalt von Biodiversität sowie den Schutz geschichtsträchtiger Artefakte weltweit ein. Als Kulturerbe werden Bauwerke aufgrund ihres geschichtlichen, künstlerischen, kulturellen, wissenschaftlichen oder sozialen Wertes aufgenommen. Auf der diesjährigen 48. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees wurden insgesamt 25 Neuzugänge beschlossen, darunter die Felsmoscheen von Mangghystau. Kasachstan verfügt bereits über sieben Einträge auf der Welterbeliste, darunter das westliche Tian-Shan-Gebirge sowie bedeutende Orte an der Seidenstraße, einer transnationalen Welterbestätte mit insgesamt 33 Standorten entlang des Chang’an Korridors in China, Kirgisistan und Kasachstan.

Karaman-Ata. Necropolis. General view (Foto: RSE Kazrestavratsiya MKI RK)

Auf dem Weg zu den Felsheiligtümern in Mangghystau

Die mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Air Astana verbindet Frankfurt mehrmals pro Woche nonstop mit den internationalen kasachischen Drehkreuzen Astana und Almaty. Von dort aus gibt es tägliche Verbindungen zum Flughafen Aktau, welcher rund 65 Kilometer von Karaman-Ata, einer der unterirdischen Moscheen des UNESCO-Weltkulturerbes, entfernt liegt und sich als komfortabler Startpunkt für Entdeckungsreisen erweist. Weitere Informationen zur Anreise und zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Air Astana Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Air Astana)

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 63 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).