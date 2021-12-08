Mit Air Astana wieder nach Indien

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Air Astana, die mehrfach ausgezeichnete nationale Airline Kasachstans, setzt weiter auf Expansion und nimmt die indische Hauptstadt Neu-Delhi wieder in ihren Flugplan auf.

Ab 16. Dezember 2021 startet Air Astana dreimal pro Woche mit einem Airbus A320 von der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty nach Neu-Delhi.

Die Flüge finden jeweils dienstags, donnerstags und samstags statt. Nach Abflug in Almaty morgens um 7:50 Uhr erreicht die Maschine die indische Millionenmetropole um 11:10 Uhr Ortszeit. Der Rückflug startet um 12:20 Uhr und landet in Almaty um 16:40 Uhr. Die Flugzeit beträgt jeweils 3:50 Stunden.