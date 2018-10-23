Mit Air Astana von Hannover nach Kostanai

Air Astana Airbus A321neo

Zwischen dem 18. Mai und 8. September 2019 nimmt Air Astana ihre saisonalen Flugverbindungen zwischen Hannover und Kostanai wieder auf.

Der rund fünf Stunden dauernde Direktflug wird immer samstags und ab dem 23. Juni 2019 auch sonntags durchgeführt. Auf der Strecke wird ein Airbus A320 mit 28 Sitzen in der Business Class und 151 Plätzen in Economy Class eingesetzt. Air Astana hat diesen Service unter anderem für den Besuch von Verwandten und Freunden eingerichtet, denn besonders in Niedersachsen leben viele Menschen mit kasachischen Wurzeln.

Flug KC 924 verlässt Hannover um 19.40 Uhr und kommt am nächsten Tag um 4.30 Uhr Ortszeit in Kostanai an. Der Rückflug KC 923 startet von Kostanai um 17.30 Uhr und landet am gleichen Tag um 18.40 Uhr in Hannover. Für die Verbindung hält Air Astana attraktive Tarife bereit, die 30 Kilogramm Freigepäck und den kostenlosen „Rail & Fly Service“ der Deutschen Bahn zum Flughafen Hannover mit einschließen. Buchungen für den Sommer 2019 sind ab sofort möglich.

Air Astana