Mit Air Astana von Almaty nach Shanghai

Air Astana Airbus A321neo

Air Astana erweitert das Streckennetz und nimmt ab dem 29. März 2026 eine neue Verbindung zwischen Almaty und Shanghai auf.

So können Geschäfts- und Urlaubsreisende bequem zwischen Kasachstan und einer der größten Metropolen Asiens reisen. Mit der neuen Route baut die führende Airline Kasachstans ihre Präsenz in China weiter aus. Peking, Guangzhou, Urumqi und Sanya zählen bereits zu den etablierten Destinationen in ihrem Angebot.

Die Flüge zwischen Almaty und Shanghai werden dreimal wöchentlich durchgeführt. Der Abflug ab Almaty erfolgt dienstags, donnerstags und sonntags um 19:10 Uhr und erreicht Shanghai am darauffolgenden Tag um 4:25 Uhr. Der Rückflug startet montags, mittwochs und freitags um 5:40 Uhr in Shanghai und landet in Almaty um 10:15 Uhr. Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A321LR. Die Flugzeit beträgt rund 6:15 Stunden nach Shanghai und 7:35 Stunden auf dem Rückweg nach Almaty.

Shanghai gilt als Finanz- und Wirtschaftszentrum Chinas. Die Millionenmetropole verbindet moderne Architektur mit einer reichen Geschichte und kultureller Bandbreite. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen die Uferpromenade „Bund“ mit Blick auf die Skyline des Geschäftsviertels Pudong, der Fernsehturm „Oriental Pearl Tower“ sowie der traditionelle Yuyuan-Garten. Museen, Tempel, Theater und lebendige Einkaufsviertel prägen das Stadtbild ebenso wie die vielfältige Gastronomie. Die Mischung aus traditioneller chinesischer Kultur und urbaner Dynamik macht die Metropole zu einem attraktiven Reiseziel. Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können bis zum 31. Dezember 2026 ohne Visum für einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen nach China einreisen.

Die Flüge sind ab sofort über die Air-Astana-Website sowie über die App der Airline buchbar. Weitere Informationen gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).