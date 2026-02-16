Mit Air Astana nach Guangzhou

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana erweitert ihr Streckennetz nach Südchina und nimmt ab dem 2. Juni 2026 eine neue Verbindung von der kasachischen Hauptstadt Astana nach Guangzhou auf.

Die Route wird dienstags und donnerstags bedient. Der Abflug erfolgt um 18:45 Uhr mit Ankunft in Guangzhou um 4:30 Uhr Ortszeit am Folgetag. Die Flugzeit beträgt sechs Stunden und 45 Minuten. Der Rückflug startet mittwochs und freitags um 5:45 Uhr und landet um 10:10 Uhr Ortszeit in Astana. Zum Einsatz kommt jeweils ein moderner Airbus A321LR.

Bereits seit März 2025 fliegt Air Astana viermal wöchentlich von der Wirtschaftsmetropole Almaty in die Millionenstadt Guangzhou. Darüber hinaus steuert Air Astana die chinesische Hauptstadt Peking sowie Urumqi im Westen des Landes an. Ende März 2026 folgt zudem eine neue Verbindung zwischen Almaty und Shanghai.

Mit Aufnahme der neuen Strecke stärkt Air Astana die wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Beziehungen zwischen Kasachstan und China und erweitert zugleich die Reise- und Transitmöglichkeiten über die Drehkreuze in Astana und Almaty.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).