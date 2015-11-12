Mit Air Astana ins Skigebiet

Air Astana Airbus A320 (Foto: Air Astana)

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat ein ganz spezielles Wintersportangebot auf den Markt gebracht, dass die beste Skiregion in Zentralasien besser bekannt machen soll.

Nahe der Metropole Almaty liegt in 2.500 bis 3.800 Meter jenes schneesichere Gebiet, das selbst für Winterolympiaden geeignet ist und mit dem „Shymbulak Resort“ über ein im Alpenstil gebautes, modernes Ferienhotel verfügt. Unter dem Motto „Free Almaty Ski“ hat die Region jetzt mit Air Astana ein Package aufgelegt, dass sich sowohl als Stopover als auch für einen mehrtägigen Aufenthalt für begeisterte Wintersportler eignet, die eine in Europa wenig bekannte Hochgebirgsregion kennenlernen möchten.

Das „Shymbulak Resort“ bietet für nur 75 US-Dollar pro Person bei Übernachtung im Doppelzimmer (alle weiteren Tage für 50 US-Dollar) Skiferien im Tian Shan-Gebirge an. In dem Package ist die Kabinenfahrt vom städtischen Wintersportstadion Almatys „Medeo“ bis hinauf in ca. 2.300 Höhe zum Resort enthalten sowie ein Tagespass für die beiden Lifte, die von dort aus bis in 3.850 Meter Höhe führen. Das Hotel stellt seinen Gästen auch eine Skiausrüstung ohne Kosten zur Verfügung. Wer seine eigenen Skier oder sein Board nach Almaty auf dem Flug mit Air Astana mitbringt, zahlt für diesen Transport nichts.

Eine Alternative zum Hochgebirge bietet das „Lesnaya Skazka Resort“, ein Wintersporthotel mit Dorfcharakter, das sich nur eine halbe Autostunde vom Flughafen Almaty im Hochwald befindet. Auf 1.650 Metern Höhe verfügt das Resort über Loipen und Abfahrten, die insbesondere für Anfänger und Familien mit Kindern geeignet sind. Das Zimmer im Hotel „Ak Tas“ ist pro Nacht ab 100 US-Dollar buchbar, in einem der Cottages ab 170 US-Dollar. Hin- und Rückfahrt zum Flughafen Almaty mit privatem Pkw-Transfer kostet ab 50 US-Dollar pro Person.

Air Astana verkehrt täglich ab Frankfurt am Main nach Almaty. Die Ski-Programme können über die Webseite der Fluggesellschaft www.airastana.com gebucht werden. Anfragen werden über [email protected] beantwortet.

Air Astana