Mit Air Arabia von München nach Sharjah

Air Arabia Maroc Airbus A321 (Foto: Air Arabia Maroc)

Mit dem Erstflug von Air Arabia am 15. Dezember 2025 begrüßt der Flughafen München eine neue Airline am bayerischen Drehkreuz.

Die panarabische Fluggesellschaft verbindet den Münchner Airport künftig täglich mit Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Eingesetzt wird dabei modernstes Fluggerät vom Typ Airbus A320neo. Montags, mittwochs und freitags startet die neue Verbindung jeweils um 12:15 Uhr vom Terminal 1. Dienstags, donnerstags, samstags und sonntags hebt die Maschine um 21:40 Uhr vom bayerischen Drehkreuz ab.

Das Emirat liegt nur rund 30 Minuten von Dubai entfernt und gilt als kulturelles Zentrum der VAE. Für Air Arabia ist München das erste Ziel in Deutschland, das im Linienverkehr von Sharjah aus bedient wird. Neben der neuen Direktverbindung profitieren Reisende zudem von zahlreichen Weiterflugmöglichkeiten zu Zielen im Mittleren Osten und in Asien. Der Erstflug wurde am Flughafen München mit einem Tortenanschnitt gefeiert und am Gate im Terminal 1 wurden Lebkuchen-Herzen an die Passagiere verteilt.

Flughafen München