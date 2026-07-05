Mit Air Arabia von London nach Sharjah

Air Arabia Maroc Airbus A321 (Foto: Air Arabia Maroc)

Air Arabia bietet wieder Direktflüge zwischen London Gatwick und Sharjah in den Emiraten an. Zudem bedient die Airline ab Sharjah auch wieder Aleppo.

Die neue Strecke von Sharjah nach London Gatwick wurde am 5. Juli mit einem täglichen Flug mit einem Airbus A321LR aufgenommen. Ab dem 10. Juli wird die Airline die Verbindung auf zwei Flüge täglich ausbauen und damit die Kapazität zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien deutlich erhöhen.

Gleichzeitig hat Air Arabia die tägliche Verbindung Sharjah–Aleppo wieder aufgenommen und die Flugverbindungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Syrien weiter gestärkt. Die Airline bietet bereits 21 wöchentliche Flüge zwischen Sharjah und Damaskus an und wird ab dem 7. Juli zusätzlich drei wöchentliche Flüge zwischen Abu Dhabi und Aleppo anbieten.

Mit diesen Erweiterungen baut Air Arabia ihr internationales Streckennetz weiter aus und bedient nun von ihren Drehkreuzen in Sharjah, Abu Dhabi und Ras Al Khaimah aus mehr als 76 Ziele in rund 34 Ländern.