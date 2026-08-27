Mit Air Arabia von Düsseldorf nach Schardscha

Air Arabia Airbus A321XLR (Foto: Air Arabia)

Ab dem 16. Dezember 2026 wird Air Arabia vom Flughafen Düsseldorf täglich nonstop in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Schardscha fliegen.

Nach München und Frankfurt wird Düsseldorf damit das dritte deutsche Ziel der Airline ab Schardscha. Auf der Strecke kommt ein Airbus A320neo zum Einsatz. Die neue Verbindung stärkt das Angebot für Reisende aus Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Niederlanden. Über ihr Drehkreuz Schardscha bietet Air Arabia neben der Direktverbindung in die Vereinigten Arabischen Emirate zahlreiche Weiterreisemöglichkeiten, etwa nach Saudi-Arabien, Indien, Pakistan, Nepal und Thailand.

Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer von Air Arabia, erklärt: „Mit der Aufnahme unserer neuen täglichen Verbindung nach Düsseldorf erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein beim Ausbau unseres europäischen Streckennetzes und stärken zugleich die Verbindungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Deutschland. Mit nun drei Zielen, die wir nonstop ab Schardscha bedienen, bauen wir unsere Präsenz in Deutschland weiter aus und bieten unseren Kunden mehr Auswahl, Komfort und attraktive Reisemöglichkeiten. Unser Fokus bleibt darauf gerichtet, unser Streckennetz zu erweitern und zuverlässiges Reisen mit einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.“

Lars Redeligx, CEO des Flughafens Düsseldorf, betont: „Wir freuen uns sehr, Air Arabia in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Verbindungen in den Nahen Osten und in die Golfregion haben an unserem Flughafen seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Mit der neuen täglichen Verbindung nach Schardscha bauen wir dieses Angebot gezielt weiter aus. Reisende aus Nordrhein-Westfalen und den benachbarten Niederlanden profitieren von Air Arabias umfangreichem Streckennetz im Nahen Osten sowie nach Süd- und Südostasien.“

Flugzeiten ab 16. Dezember 2026

Montags, mittwochs, freitags und sonntags startet der Flug um 15:30 Uhr in Schardscha und landet um 20:05 Uhr in Düsseldorf. Der Rückflug hebt um 20:55 Uhr ab und erreicht Schardscha am folgenden Morgen um 06:35 Uhr.

Dienstags, donnerstags und samstags startet die Maschine um 08:10 Uhr in Schardscha und landet um 12:45 Uhr in Düsseldorf. Der Rückflug startet um 13:35 Uhr und erreicht Schardscha um 23:15 Uhr. Alle Zeiten sind Ortszeiten.

Air Arabia baut mit Düsseldorf ihr europäisches Angebot ab Schardscha weiter aus. Zum Streckennetz gehören unter anderem Frankfurt, München, Wien, Athen, Prag, Warschau, London-Gatwick, Rom und Mailand-Bergamo.

Die Airline betreibt eine Flotte aus Flugzeugen der Airbus-A320- und A321-Familie. An Bord stehen unter anderem der Streaming-Service „SkyTime“ und das gastronomische Angebot „SkyCafe“ zur Verfügung. Zudem bietet Air Arabia das Bonusprogramm „Air Rewards“ an.

Die Flüge zwischen Düsseldorf und Schardscha sind ab sofort über Air Arabia, das Callcenter der Airline und über Reisebüros buchbar.