Mit Air Anka von Bremen nach Antalya

Air Anka Airbus A330 (Foto: Wikipedia MarcelX42)

Ab dem 10. Oktober 2025 fliegt Air Anka während der Herbstferienzeit vom Flughafen Bremen an den beliebten Badeort Antalya.

Der Flughafen Bremen freut sich über eine zusätzliche Verbindung zwischen Bremen und Antalya: Am Freitag, 10. Oktober 2025, hebt zum ersten Mal die Fluggesellschaft Air Anka am Flughafen Bremen ab – Ziel ist die türkische Riviera. Antalya bietet dabei nicht nur warme Temperaturen, sondern auch kurze Wege zu anderen beliebten Urlaubszielen wie Belek, Side oder Alanya.

Insgesamt acht Mal bringt Air Anka Reisende aus dem Nordwesten ans Mittelmeer. Die Verbindung ab Bremen besteht temporär noch bis zum 1. November 2025, um die hohe Nachfrage nach Flügen während der Herbstferien an die türkische Mittelmeerküste zu bedienen.

Flughafen Bremen