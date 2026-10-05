Mit Air Algérie von Berlin nach Algier

Boeing 737 Air Algérie am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: BER)

Air Algérie verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ab sofort mit Algier, der Hauptstadt Algeriens.

Die staatliche Fluggesellschaft des Landes fliegt die Strecke einmal pro Woche, jeweils montags. Mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober wird die Verbindung auf einen wöchentlichen Sonntagsflug umgestellt. Damit ist Algier erstmals seit 2014 wieder direkt mit der Hauptstadtregion verbunden. Die neue Direktverbindung stärkt den Austausch mit Algerien und bietet vor allem Reisenden mit familiären, kulturellen oder wirtschaftlichen Bezügen nach Algerien zusätzliche Reisemöglichkeiten.

Direkte Flugverbindungen bringen Menschen, Märkte und Kulturen zusammen. Die neue Strecke nach Algier verbessert die Erreichbarkeit Algeriens für die Hauptstadtregion und stärkt die Anbindung des BER an Nordafrika,

sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Die Eröffnung der Direktverbindung zwischen Algiers und Berlin markiert einen neuen Meilenstein in der Stärkung der Beziehungen zwischen Algerien und Deutschland. Diese Flugverbindung entspricht den Erwartungen unserer in Deutschland lebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger und bietet gleichzeitig einen direkten Zugang zur algerischen Hauptstadt sowie zum gesamten Streckennetz von Air Algérie. Sie wird somit dazu beitragen, die Mobilität sowie den wirtschaftlichen und touristischen Austausch zwischen den beiden Ländern zu erleichtern,

erklärt Mr. Hamza Benhamouda, Director General and CEO of Air Algérie.

Der Flugplan im Detail

Im Sommerflugplan steht die Strecke jeweils montags im Flugplan ab BER. Der Flug startet um 19:00 Uhr und erreicht den Flughafen Algier um 21:05 Uhr Ortszeit. In der Gegenrichtung hebt die Maschine um 14:00 Uhr in Algier ab und landet um 18:00 Uhr am BER. Die Flugzeit beträgt jeweils rund drei Stunden. Während der Sommerzeit liegt Algerien eine Stunde hinter Deutschland, da dort keine Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt.

Mit Beginn des Winterflugplans stellt Air Algérie auf einen Sonntagsflug um. Ab dem 01. November startet der Flug dann jeweils um 13:55 Uhr am BER und erreicht Algier um 16:35 Uhr Ortszeit. In der Gegenrichtung hebt die Maschine um 10:15 Uhr in Algier ab und landet um 12:55 Uhr am BER. Während der Winterzeit besteht kein Zeitunterschied zwischen Deutschland und Algerien.

Die neue Verbindung in die deutsche Hauptstadtregion ist Teil des Ausbaus des internationalen Streckennetzes von Air Algérie. Sie wird durch die Modernisierung und Erweiterung der Flotte ermöglicht. Die Verbindung zum BER wird mit Flugzeugen des Typs Boeing 737 geflogen, die bis zu 186 Passagieren Platz bieten.

Über Air Algerie

Air Algérie ist die staatliche algerische Fluggesellschaft mit Sitz in Algier. Von ihrem Drehkreuz am Flughafen Houari Boumediene aus bedient sie mehr als 80 Ziele im In- und Ausland. Die Flotte umfasst Airbus-, Boeing- und ATR-Flugzeuge. Die Airline ist Mitglied der International Air Transport Association (IATA), der Arab Air Carriers Organization (AACO) sowie der African Airlines Association (AFRAA).