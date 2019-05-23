Mit Aeromexico flogen weniger Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat April 2019 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,687 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Rückgang von 6,4 Prozent.

Aeromexico musste im April Federn lassen, die Nachfrage ging verglichen mit dem Vorjahresapril um 1,9 Prozent auf 3,414 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde um 1,7 Prozent auf 4,154 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgenommen. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico insgesamt 6,760 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 3,3 Prozent.