Mit Aeromexico flogen mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Oktober 2018 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,797 Millionen Passagiere zu, das waren 2,6 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Aeromexico konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 6,6 Prozent auf 3,584 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 6,2 Prozent auf 4,408 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um weitere 0,3 Prozentpunkte auf 81,3 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 18,216 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 6,6 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.