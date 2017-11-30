Mit Aeromexico flogen mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Oktober 2017 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,751 Millionen Passagiere zu, das waren 4,5 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Aeromexico konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 14,1 Prozent auf 3,361 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 13,4 Prozent auf 4,150 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um weitere 0,4 Prozentpunkte auf 81,0 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 17,083 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren fünf Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.