Mit Aeromexico flogen mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Oktober 2016 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,676 Millionen Passagiere zu, das waren 7,2 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Aeromexico konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 10,1 Prozent auf 2,946 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um 7,3 Prozent auf 3,658 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 80,6 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 16,273 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüßen, das waren 4,8 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.