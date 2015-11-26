Mit Aeromexico flogen mehr Passagiere

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im Berichtsmonat Oktober 2015 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,563 Millionen Passagiere zu, das waren 5,8 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Aeromexico konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 10,1 Prozent auf 2,675 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um elf Prozent auf 3,410 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 15,525 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 9,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.