Mit Aeromexico flogen mehr Passagiere

Im Berichtsmonat Oktober 2014 stiegen bei der Fluggesellschaft aus Mexiko 1,477 Millionen Passagiere zu, das waren 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.

Aeromexico konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg verglichen mit dem Vorjahresoktober um 10,3 Prozent auf 2,430 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde um sechs Prozent auf 3,072 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 14,235 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Maschinen begrüssen, das waren 13,1 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Die Aeromexico Gruppe betreibt rund 119 Verkehrsflugzeuge.