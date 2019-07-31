Mit Aeroflot flogen mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im Juni 2019 mehr Passagiere befördert als in dem Vergleichsmonat des Vorjahres.
Insgesamt konnte Aeroflot 5,718 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresjuni. Die Nachfrage konnte um 9,9 Prozent auf 14,547 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 11,8 Prozent auf 17,305 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 84,1 Prozent, das waren 1,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresjuni.
Im Juni transportierte Aeroflot 26.364 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 6,6 Prozent.
Im ersten Halbjahr 2019 flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 28,195 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 13,4 Prozent.