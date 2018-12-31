Mit Aeroflot flogen mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im November 2018 mehr Passagiere befördert als im vergleichbaren Vorjahresmonat.
Insgesamt konnte Aeroflot 4,334 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 16,2 Prozent mehr als im Vorjahresnovember. Die Nachfrage konnte um 14,8 Prozent auf 11,191 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 16,5 Prozent auf 14,273 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 78,4 Prozent, das waren 1,1 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresnovember.
Im November transportierte Aeroflot 27.661 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 0,7 Prozent.
In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 51,375 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 10,8 Prozent.