Mit Aeroflot flogen mehr Passagiere
Die russische Aeroflot Gruppe hat im November 2017 mehr Passagiere befördert als im vergleichbaren Vorjahresmonat.
Insgesamt konnte Aeroflot 3,730 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 11,4 Prozent mehr als im Vorjahresnovember. Die Nachfrage konnte um 10,7 Prozent auf 9,745 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert werden. Die Kapazität wurde um 8,1 Prozent auf 12,249 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrößert. Die Sitzplatzauslastung erreichte 79,5 Prozent, das waren 1,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahresnovember.
Im November transportierte Aeroflot 27.457 Tonnen an Fracht und Post, das entspricht einem Wachstum von 28,0 Prozent.
In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Aeroflot Gruppe insgesamt 46,371 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 15,9 Prozent.