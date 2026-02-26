Mit Aer Lingus Airbus A321XLR von Dublin nach Barbados

Aer Lingus Airbus A321XLR (Foto: Aer Lingus)

Aer Lingus bietet ab dem 31. März 2026 eine neue Direktverbindung zwischen Dublin (DUB) und Bridgetown (BGI) in Barbados an.

Die Flüge zwischen Dublin und Barbados werden bis zum 31. Mai 2026 dreimal wöchentlich (dienstags, freitags und sonntags) durchgeführt. Zum Einsatz kommt ein Schmalrumpfflugzeug vom Typ Airbus A321XLR.

Der Abflug in Dublin erfolgt um 13:50 Uhr, die Landung in Bridgetown um 18:00 Uhr Ortszeit. Der Rückflug startet um 19:30 Uhr in Barbados und landet am nächsten Morgen um 08:40 Uhr in Dublin. Die Preise beginnen bei 229 € pro Strecke inklusive Steuern und Gebühren.

Die Aufnahme der Verbindung ist ein Meilenstein für die Reiseverbindungen zwischen Barbados und Irland und stärkt die Beziehungen für Freizeitreisende, Geschäftsreisende und die irische Diaspora. Barbados Tourism Marketing Inc. hob das Potenzial der Route hervor, irische Besucher für Festivals, kulturelle Erlebnisse und Wintersonne anzulocken, während die verbesserte Treibstoffeffizienz des A321XLR nachhaltiges Reisen unterstützt.

Diese direkte Verbindung baut auf den wachsenden diplomatischen und kulturellen Beziehungen auf, die nach der Eröffnung einer ständigen barbadischen Botschaft in Dublin im Jahr 2024 entstanden sind, und positioniert Barbados als erstklassiges Reiseziel in der Karibik für irische Touristen.