Mit Aegean von Wien nach Heraklion

Die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines verbindet ab sofort Wien mit der griechischen Insel Kreta.

Der Erstflug der neuen Verbindung hat am 11. April 2014 stattgefunden, ab sofort befliegt das Star Alliance Mitglied zweimal pro Woche die Strecke von Wien nach Heraklion. Freitag und Sonntag startet jeweils ein Airbus A320 um 08 Uhr 05 in Heraklion und landet um 09 Uhr 45 Uhr in Wien. Der Rückflug startet um 10 Uhr 40 in Wien und landet um 14 Uhr 10 in der Hauptstadt Kretas. Aegean Airlines hat ihren Hauptsitz in Athen und betreibt bereits fünf wöchentliche Verbindung zwischen Wien und Athen.